Індонезія хоче друкувати гроші в Україні

Індонезійська компанія "Peruri" планує налагодити співпрацю з Національним банком України у галузі виготовлення грошей.

Про це йшлося під час зустрічі в.о. голови НБУ Якова Смолія з делегацією індонезійської державної компанії "Peruri", передає прес-служба регулятора.

Як наголошується, під час зустрічі йшлося про можливість встановлення стратегічних партнерських відносин між Національним банком та компанією "Peruri" у галузі виготовлення високозахищеного паперу, банкнот та монет.

Голова делегації, технічний директор компанії "Peruri" Харджо Сумарто Субандріо повідомив, що індонезійський виробник зацікавлений у постійному та надійному партнері, що зможе підтримати активну діяльність компанії на міжнародному ринку виробництва грошей.

"Нас приваблює можливість співпраці з Україною, оскільки рівень виробничих потужностей Банкнотно-монетного двору НБУ повністю відповідає найсучаснішим світовим стандартам", - сказав він.

"Ми абсолютно вражені ефективною роботою персоналу, високим рівнем автоматизації, інноваційними технологіями та якістю української паперової, банкнотної та монетної продукції," – зауважив Субандріо.

Смолій висловив сподівання, що візит представників компанії до України дасть плідні результати та стане початком майбутнього співробітництва.

Наразі Меморандум про домовленості узгоджується сторонами на найсприятливіших та взаємовигідних засадах.

Компанія "Peruri" є 100% державною компанією Республіки Індонезії, що виробляє гроші для потреб власної країни та міжнародного ринку.

Економічна правда