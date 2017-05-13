Нацбанк встановив офіційний курс гривні на суботу

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 13 травня на 5 копійок до 26,47 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,79 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6313 гривні.

Нагадаємо, 12 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,46-26,48 гривні за долар.

Економічна правда