Бахматюк став стовідсотковим власником "Укрлендфармінгу"

Бізнесмен Олег Бахматюк став стовідсотковим власником найбільшого українського агрохолдингу "Укрлендфармінг".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

"Виявляється, Олег Бахматюк станом на кінець 2016 року є стовідсотковим власником UkrLandFarming PLC", - написав Паращій.

"Тобто, десь у четвертому кварталі 2016 року Бахматюк викупив у компанії Cargill 5% акцій UkrLandFarming, які він продав у 2014 році за ніби-то 200 млн доларів", - додав він.

У січні Бахматюк повідомляв, що веде переговори про продаж 50% акцій компанії з китайськими і американськими інвесторами.

"Укрлендфармінг" є найбільшим агрохолдингом в Євразії.

Займається вирощуванням зернових, виробництвом яєць і яєчних продуктів, вирощуванням великої рогатої худоби, дистрибуцією техніки, добрив і насіння.

Економічна правда