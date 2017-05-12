Королевська продає вугільний бізнес

Депутат "Опозиційного блоку" Наталія Королевська виставила на продаж ПАТ "Львівська вугільна компанія", що володіє центральною збагачувальною фабрикою "Червоноградська".

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його словами, пропозиції про покупку цього підприємства отримали всі ключові гравці: "ДТЕК" Ріната Ахметова, "Донбасенерго" Олександра Януковича і неофіційний куратор державної вугільної галузі Віталій Кропачев, у власності якого перебувають три ЦЗФ Януковича - "Україна", "Росія" і "Комсомольська".

У розмові з ЕП Кропачев підтвердив цю інформацію.

"Пропозицію (про покупку "Львівської вугільної компанії" - ЕП) я отримав десь півтора місяці тому", - сказав він.

Кропачев відмовився уточнити ціну пропозиції, але повідомив, що зараз вона не відіграє основну роль у прийнятті ним остаточного рішення з цього приводу.

"Завищеної ціни немає. По цій фабриці потрібно зрозуміти, для чого її взагалі можна використовувати: у неї жахливий технічний стан, а ресурсу (вугілля - ЕП) немає", - сказав Кропачев.

Як повідомляла ЕП, перша інформація про продаж "Львівської вугільної компанії" з'явилася ще минулого року, але на той момент ініціатором її придбання був сам Віталій Кропачев. "Ми даємо за фабрику 2 млн доларів. Це максимум. Поки що думають", - повідомляв він тоді ЕП.

Дмитро Рясний