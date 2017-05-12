Суд відмовив НБУ в скасуванні арешту нафтобази Курченка в Херсоні

Вищий господарський суд 24 квітня відмовив Національному банку в скасуванні арешту нафтобази в Херсоні, що належить біглому олігарху Сергію Курченку.

Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські новини".

У 2014 році Національний банк звернувся до суду з вимогою стягнути в рахунок заборгованості в розмірі 787 млн гривень Реал-Банку перед регулятором заставне майно - нафтобазу в Херсоні (Реал-Банк і нафтобаза належать Курченку).

У листопаді 2015 року Виконавча служба заарештувала нафтобазу й заборонила здійснювати її продаж.

Протягом 2015-2016 НБУ неодноразово звертався в суд з вимогою скасувати арешт майна у зв'язку з необхідністю його подальшої реалізації.

У березні 2016 року суд відмовив голові Нацбанку в скасуванні арешту нафтобази.

Прокурор на судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що власник нафтобази Курченко й екс-начальник департаменту нафтопродуктів "СЄПЕК" Сергій Кривий оголошені в розшук, а кримінальне провадження не зупинене у зв'язку з їх розшуком.

Сама ж нафтобаза може бути речовинним доказом.

19 жовтня 2016 Госпсуд Києва задовольнив вимогу НБУ й скасував арешт нафтобази.

Не погоджуючись із рішенням суду, Нацполіція звернулася в Київський апеляційний господарський суд зі скаргою, у якій просила рішення скасувати.

17 січня Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію Нацполіції й скасував рішення Госпсуду Києва про скасування арешту нафтобази.

24 квітня Вищий госпсуду відмовив НБУ в скасуванні арешту й залишив чинною постанову Київського апеляційного суду.

Як повідомлялося, Національний банк розраховував продати Херсонський нафтопереробний комплекс в 2016 році.

Херсонський нафтопереробний комплекс виступав заставним майном за виділеним Реал-банком стабкредитом 800 млн гривень.