Суд відмовив НБУ в скасуванні арешту нафтобази Курченка в Херсоні
Вищий господарський суд 24 квітня відмовив Національному банку в скасуванні арешту нафтобази в Херсоні, що належить біглому олігарху Сергію Курченку.
Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські новини".
У 2014 році Національний банк звернувся до суду з вимогою стягнути в рахунок заборгованості в розмірі 787 млн гривень Реал-Банку перед регулятором заставне майно - нафтобазу в Херсоні (Реал-Банк і нафтобаза належать Курченку).
У листопаді 2015 року Виконавча служба заарештувала нафтобазу й заборонила здійснювати її продаж.
Протягом 2015-2016 НБУ неодноразово звертався в суд з вимогою скасувати арешт майна у зв'язку з необхідністю його подальшої реалізації.
У березні 2016 року суд відмовив голові Нацбанку в скасуванні арешту нафтобази.
Прокурор на судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що власник нафтобази Курченко й екс-начальник департаменту нафтопродуктів "СЄПЕК" Сергій Кривий оголошені в розшук, а кримінальне провадження не зупинене у зв'язку з їх розшуком.
Сама ж нафтобаза може бути речовинним доказом.
19 жовтня 2016 Госпсуд Києва задовольнив вимогу НБУ й скасував арешт нафтобази.
Не погоджуючись із рішенням суду, Нацполіція звернулася в Київський апеляційний господарський суд зі скаргою, у якій просила рішення скасувати.
17 січня Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію Нацполіції й скасував рішення Госпсуду Києва про скасування арешту нафтобази.
24 квітня Вищий госпсуду відмовив НБУ в скасуванні арешту й залишив чинною постанову Київського апеляційного суду.
Як повідомлялося, Національний банк розраховував продати Херсонський нафтопереробний комплекс в 2016 році.
Херсонський нафтопереробний комплекс виступав заставним майном за виділеним Реал-банком стабкредитом 800 млн гривень.
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