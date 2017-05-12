70% платежів за газ покриваються субсидіями та пільгами

Частка субсидій і пільг в оплаті побутових споживачів за газ за підсумками опалювального сезону 2016-2017 років зросла до 69%.

Про це повідомила прес-служба "Регіональної газової компанії", передає "Інтерфакс-Україна".

"За підсумками останнього опалювального сезону оплата за газ по групі компаній РГК становила 47,4 млрд грн. Левову частку цієї суми становлять розрахунки субсидіями і пільгами, а саме - 32,6 млрд грн, або 69%. Коштами побутові споживачі оплатили 14,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають в РГК, станом на кінець опалювального сезону, субсидії та пільги на 12 млрд грн не були вчасно профінансовані з бюджету.

Як повідомлялося, РГК займається управлінням більше 20 газорозподільних компаній по всій Україні і належить бізнесменові Дмитру Фірташу.