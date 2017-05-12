БПП отримав із держбюджету 28 мільйонів

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" задекларувала 28,084 мільйона гривень доходів і 22,222 мільйона гривень видатків у першому кварталі поточного року.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на звіт партії.

Так, 28,026 млн гривень партія отримала 23 січня із державного бюджету на фінансування своєї статутної діяльності, 25,285 тис. гривень – внески на рахунки партії, а 32,515 тис. гривень – кошти від господарської діяльності.

15,6 млн гривень партія витратила на утримання місцевих організацій, 1,9 млн гривень – на пропагандистську діяльність, 1,7 млн гривень становили матеріальні витрати, а 1,6 млн гривень – зарплата.

Також у звіті зазначається, що на рахунках у Міжнародному інвестиційному банку, який належить президентові Петру Порошенку, партія зберігає 1,022 млн гривень.

Як працює закон про фінансування партій із держбюджету, читайте у статті: Чи будуть партії фінансуватися з державного бюджету