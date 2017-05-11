Нібулон запустив пасажирські перевезення по річці Дніпро

Один з найбільших українських агрохолдингів Нібулон починає річкові пасажирські перевезення в Херсонській та Миколаївській областях.

Про це повідомила прес-служба компанії.

13 травня розпочнуться перевезення на Миколаївщині за напрямом Вознесенськ - Ковалівка - Нова Одеса - Миколаїв. Рейси планується виконувати по п'ятницях, суботах, неділях і понеділках. Час у дорозі становитиме орієнтовно 1 година 50 хвилин.

А на Херсонщині річкові пасажирські перевезення розпочнуться вже 14 травня 2017 по маршруту Нова Каховка - Херсон - Гола Пристань. Рейси планується виконувати щодня. Тривалість рейсу складе близько 1,5 годин.

Орієнтовно з 1 червня 2017 компанія Нібулон планує виконувати і щодобові рейси за маршрутом Миколаїв - Кінбурнська коса - Очаків.

Ціни на квитки стартують від 24 гривень.

Нагадаємо, Нібулон здійснює реконструкцію суднобудівельно-судноремонтного заводу для виробництва власних пасажирських суден нового покоління на підводних крилах і пасажирських лайнерів.

Економічна правда