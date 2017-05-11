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"Нафтогаз" очікує рішення арбітражу щодо спору з "Газпромом" у травні

Четвер, 11 травня 2017, 14:41

НАК "Нафтогаз України" очікує рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом з "Газпромом" на постачання газу в травні.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Тепер ми очікуємо рішення арбітражного трибуналу за контрактом на поставку газу в травні", - написав Вітренко.

"Затримка, очевидно, пов'язана з тим, що трибуналу було потрібно більше часу для прийняття рішення. Інші деталі розголошувати не можу", - написав він.

Раніше повідомлялося, що взаємні претензії російського "Газпрому" і "Нафтогазу" за договором купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд і 17,9 млрд доларів.

Економічна правда

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