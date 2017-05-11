Прем’єр доручив навести лад на ринку касових апаратів
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив внести пропозиції змін до законодавства або постанов уряду з метою спрощення системи утримування розрахункових касових апаратів.
Про це він сказав на засіданні уряду у четвер.
"Ринок розрахункових касових апаратів в Україні дуже зарегульований. За касовими апаратами потрібен величезний бюрократичний догляд", - сказав прем’єр.
"У всіх країнах світу це використовується як програмне забезпечення, яке фіксує купівлю-продаж. У нас це має бути окреме устаткування, окреме підключення, окреме обслуговування, за яке треба платити. Необхідно розробити всі необхідні рішення для дерегуляції в розрахункових касових апаратах", - заявив він.
Гройсман доручив заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі Максиму Нефьодову внести пропозиції змін до законодавства або постанов уряду, з метою спрощення системи утримування розрахункових касових апаратів.
Економічна правда
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