Порошенко отримав 860 тисяч гривень доходу від вкладів у своєму банку

Президент Петро Порошенко отримав 865,444 тисяч гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, у повідомленні про істотні зміни зазначено, що Порошенко отримав 564,420 тисяч гривень і 301,024 тисяч гривень відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.

Нагадаємо, Порошенко задекларував 12,295 млн гривень доходів за 2016 рік.

Як повідомлялося, Міжнародний інвестиційний банк за підсумками січня-березня 2017 року отримав 26,818 млн гривень чистого прибутку, що в 2,9 разу більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Згідно з даними Нацбанку на 1 січня 2017 року, основним акціонером МІБ виступає президент Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери Порошенка - перший заступник голови фракції партії "БПП" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський і глава ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПрАТ "Іста-Центр" Олег Зимін (обидва - по 9,9008%).

Як повідомлялося, Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU.

Однак у зв'язку з відсутністю покупців 14 січня 2016 року він заявив про підписання договору, за яким передав свою частку в корпорації "Рошен" в незалежний "сліпий" траст.

За словами президента, наступним після "Рошен" на управління трастом буде переоформлений Міжнародний інвестиційний банк.

Економічна правда