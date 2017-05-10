Visa показала технологію оплати по QR-коду, яку запустять в Україні

VISA представила новий варіант безконтактних платежів за допомогою QR-кодів, який планують запустити в Україні.

Про це повідомляє Itc.ua.

9 травня VISA провела в Києві презентацію, присвячену новим способам безконтактних платежів. Йдеться про власну розробку компанії під назвою mVISA, спрямовану на спрощення таких операцій.

Основна ідея технології полягає в тому, що вона дозволяє виключити з ланцюжка традиційний POS-термінал, а єдиною вимогою до смартфону користувача є наявність камери і доступу до інтернету.

Ініціалізація платежу відбувається за допомогою спеціального QR-коду в торговій точці. Клієнт сканує код за допомогою програми, самостійно вказує суму транзакції і проводить оплату, а продавець отримує підтвердження.

Зараз VISA веде переговори з українськими банками, зацікавленими у введенні mVISA. За словами компанії, такий варіант оплати вже встиг добре зарекомендувати себе на ринках Індії, Єгипту і деяких країн Африки.

Платіжна система готова надати банкам як API, так і готовий додаток, а продавцям технологія може бути цікава через те, що вона виключає необхідність покупки POS-терміналу і плати за його обслуговування.





