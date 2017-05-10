"Укрпошта" запустила послугу бюджетної доставки

Компанія "Укрпошта" з травня запустила нову послугу бюджетної доставки "Укрпошта Стандарт".

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Як наголошується, тариф "Укрпошти Стандарт" на 20% дешевший від Укрпошти Експрес, доплата за доставку в село є більш низькою, строки доставки складають від 3 до 6 днів, а тарифи на доставку відправлень до 30 кг є найдоступнішими.





"Таким чином, "Укрпошта" пропонуватиме клієнтам як послугу експрес-доставки протягом 24 чи 48 годин, що продовжує залишатись на 30-40% дешевшою, ніж у інших операторів, так і послугу стандартної доставки, коли клієнти зможуть отримати свої відправлення у межах 3-6 днів за найбільш привабливим економічним тарифом", - йдеться у повідомленні.

"Є люди, які готові платити більше за доставку на наступний день чи товари, що потребують негайної доставки. А є клієнти, для яких саме економічний тариф є більш важливим, оскільки з’являється можливість продавати або купувати товар через канали e-commerce. Ми можемо запропонувати нашим клієнтам цей вибір: швидка чи економічна доставка", - зазначив в.о. гендиректора "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, "досвід показує, що вартість доставки не повинна перевищувати 6-7% від вартості товару, інакше послуга втрачає сенс".

"Тобто замовити і отримати поштою товар за 30-50 гривень неможливо, в результаті він обійдеться в два рази дорожче. Ми ж, на відміну від інших компаній, пропонуємо як прискорену, так і середньострокову бюджетну доставку, та даємо клієнту можливість самому визначитись з пріоритетністю", - додав Смілянський.

Економічна правда