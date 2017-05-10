Порошенко ще не узгодив кандидатуру нового голови НБУ

Президент України ще не узгодив кандидатуру нового голови Національного банку України.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в банківських колах.

За його словами, цю інформацію повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева на зустрічі з топ-менеджерами найбільших банків в середу.

"Очолити НБУ повинен досвідчений банкір, технократ, не політик. Можу сказати, що він серед нас", - додала Гонтарева.

За даними джерела, на зустрічі Гонтаревої з банкірами був присутній основний кандидат на посаду голови НБУ - голова правління Райффайзен Банку Аваль, віце-президент Європейської бізнес-асоціації Володимир Лавренчук.

Як повідомила прес-служба НБУ на Фейсбуці, Гонтарева сьогодні в останній раз в якості голови НБУ зустрілася з топ-менеджментом банківської спільноти.

Згідно з повідомленням, на прощальній зустрічі вона назвала найбільші досягнення команди НБУ за три роки.

Це - встановлення макрофінансової стабільності в країні, перехід до режиму інфляційного таргетування, очищення банківського сектора, проведення внутрішньої організаційної трансформації НБУ і отримання інституційної незалежності центрального банку.

Гонтарева також підкреслила, що команда центрального банку продовжує активно працювати над втіленням комплексної програми розвитку фінансового сектора України.

Як повідомлялося, Гонтарева в зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконуючим обов'язки голови центробанку свого першого заступника Якова Смолія.

За її словами, з 11 травня вона буде перебувати у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку.

Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.

Згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.