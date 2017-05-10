Кількість приватних сонячних електростанцій зросла на 18%

У I кварталі 2017 року ще 200 сімей встановили приватні сонячні електростанції загальною потужністю 3,4 МВт.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держенергоефективності.

"За даними нашого моніторингу, з початку року кількість сонячних панелей, які встановлюють приватні домогосподарства, зросла на 18%, а їх загальна потужність - на 20%", - повідомили у відомстві.

На думку представників агентства, зростаючий попит на "чисту" енергію обумовлений введеною ще у 2015 році прив'язкою до курсу євро "зеленого" тарифу на закупівлю електроенергії, виробленої сонячними установками потужністю до 30 кВт.

"Завдяки цьому тарифу сім'ї можуть продавати надлишок виробленої "чистої" енергії в мережу, а значить - заробляти на цьому", - цитує відомство свого голову Сергія Савчука.

Він нагадав, що домогосподарства, які встановили сонячні панелі у 2017 році, можуть реалізувати надлишок згенерованої електроенергії в мережу за ціною 18,09 євроцента за 1 кВт-год.

"З початку дії цього закону попит на "сонячну" електроенергію щоквартально зростав на 40-50%, а іноді і на 70%. На сьогодні вже понад 1300 сімей фактично повністю забезпечують свої потреби в електроенергії завдяки енергії сонця і ще щомісяця мають заробіток", - поінформував Савчук.

Нагадаємо, Укргазбанк почав надавати фізичним особам кредити на купівлю і встановлення "домашніх" сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів під 0,01% річних.

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