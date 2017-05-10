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ЄС може надати Україні більше квот

Середа, 10 травня 2017, 13:22

11 травня Рада ЄС розгляне питання щодо збільшення квот на експорт деяких видів товарів для України.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Як зазначається, під час засідання буде обговорено стан справ щодо тимчасових автономних торговельних заходів для України.

"Ця законодавча пропозиція була внесена у вересні 2016 року з метою сприяння доступу України на ринок ЄС у частині постачання деяких видів промислової та сільськогосподарської продукції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі проголосував за розширення безмитних квот для України.

Водночас, Комітет Європарламенту не підтримав розширення торговельних преференцій для окремих категорій аграрної продукції – оброблених томатів та пшениці. У цьому напряму Україна продовжує роботу щодо збільшення квот за цими позиціями та сподівається на позитивне рішення Європарламенту.

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ЄС квоти
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