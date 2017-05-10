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В Україні зросла реальна зарплата - Держстат

Середа, 10 травня 2017, 12:58

Реальна заробітна плата в Україні в березні 2017 року збільшилася у порівняні з попереднім місяцем на 6,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНІАН.

При цьому в січні-березні 2017 року у порівняні з аналогічним періодом минулого року реальна зарплата зросла на 19,3%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні становила 6752 гривень, що на 8,7% більше у порівняні з лютим поточного року і на 37,2% більше, ніж у березні 2016 року. Це значення у 2,1 раза вище за мінімальну заробітну плату в Україні, яка становить 3200 гривень.

Дані розраховані без урахування тимчасово окупованої Росією території Криму і частини зони АТО.

Раніше повідомлялось, що номінальна заробітна плата у 2016 р зросла на 37,7%.

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Держстат зарплати
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