В Україні зросла реальна зарплата - Держстат
Реальна заробітна плата в Україні в березні 2017 року збільшилася у порівняні з попереднім місяцем на 6,8%.
Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНІАН.
При цьому в січні-березні 2017 року у порівняні з аналогічним періодом минулого року реальна зарплата зросла на 19,3%.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні становила 6752 гривень, що на 8,7% більше у порівняні з лютим поточного року і на 37,2% більше, ніж у березні 2016 року. Це значення у 2,1 раза вище за мінімальну заробітну плату в Україні, яка становить 3200 гривень.
Дані розраховані без урахування тимчасово окупованої Росією території Криму і частини зони АТО.
Раніше повідомлялось, що номінальна заробітна плата у 2016 р зросла на 37,7%.
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