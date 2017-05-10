На ядерному об’єкті у США оголошена тривога

Міністерство енергетики США ввело надзвичайний стан на об'єкті з виробництва радіоактивних матеріалів у Хенфорді через загрозу витоку в атмосферу небезпечних речовин.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Хенфордського комплексу, передає Укрінформ.

"Тривога була оголошена на об'єкті в Хенфорді, штат Вашингтон, сьогодні близько 8:30 ранку (за місцевим часом)", - зазначається в повідомленні.

При цьому зазначається, що попередження спочатку мало нижчий рівень небезпеки, оскільки не мало безпосереднього шкідливого впливу на персонал за межами об'єкту. Пізніше рівень небезпеки був підвищений до надзвичайної ситуації. На об'єкті оголошено надзвичайний стан.

Небезпека виникла в одному із залізничних тунелів на території підприємства, де зосереджені вагони з радіоактивною речовиною. За попередньою інформацією, в тунелі стався обвал. Про постраждалих інформація відсутня.

Водночас, частина персоналу евакуйована з об'єкту, інша частина продовжує перебувати на місцях в рамках протоколу реагування на екстрені ситуації.

Виробничий комплекс у Хенфорді використовується для виготовлення плутонію, в тому числі для забезпечення ядерного потенціалу США.