Зарплата керівництва Укрзалізниці за 2016 рік становила майже 20 мільйонів

Компенсації провідному управлінському персоналу ПАТ "Укрзалізниця" в 2016 році становили 19,2 мільйона гривень.

Такі дані містяться у консолідованій фінансовій звітності УЗ, підготовленій компанією EY, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, до реорганізації провідним управлінським персоналом Укрзалізниці вважалися члени її ради в кількості 11 осіб.

Починаючи з 1 грудня 2015 року, провідним управлінським персоналом вважається правління ПАТ "Укрзалізниця" і наглядова рада у складі 7 осіб та 11 осіб відповідно.

"За 2016 і 2015 роки витрати на винагороду провідному управлінському персоналу складалися в основному із заробітної плати та відповідних нарахувань та склали 19,24 млн гривень і 2,724 млн гривень, відповідно. Отримання винагороди членами наглядової ради не передбачено", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, головою правління УЗ є польський менеджер Войцех Балчун, членами правління - Ремігіуш Пашкевич, Олександр Бужор, Іренеуш Василевський, Сергій Михальчук, Желько Марчек і Марек Злосний.

Повідомлялося також, що місячна заробітна плата тільки Балчуна становить 461 тис. гривень.

Нагадаємо, що за результатами цієї ж фінансової звітності EY, у 2016 році Укрзалізниця зазнала збитків на більш ніж 7 мільярдів гривень.