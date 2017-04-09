В Молдові запрацювала система електронних держзакупівель на базі Prozorro

У Молдові у тестовому режимі запрацювала система публічних електронних закупівель M-Tender, яка створена на базі української системи Prozorro.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов.

За словами Нефьодова, після багатьох місяців переговорів, тренінгів та впровадження електронні закупівлі запущені в пілотному режимі в Молдові.

"Колеги взяли на озброєння наші принципи, код центральної бази даних та допрацювали певні моменти під свої потреби. Тепер "всі бачать все", "золотий трикутник партнерства" і система ЦБД-майданчики працює у сусідів", - написав він.

"Як повідомив заступник міністра фінансів Молдови Юрій Чичибаба, проект вже працює в пілотному режимі - до системи підключено 7 держструктур, вона включає 19 процедур і вже проведено 13 держзакупівель. Незабаром до неї підключиться і приватний сектор, і громадянське суспільство", - пише молдавське видання InfoMarket.