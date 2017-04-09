У Дніпрі побудують сміттєсортувальну та біогазову станцію за 50 мільйонів доларів

Британська компанія "Фарстон" має намір встановити у Дніпрі сміттєсортувальну лінію вартістю 35 мільйонів доларів та анаеробний біореактор для одержання біогазу з органічних відходів вартістю 15 мільйонів доларів.

Про це у інтерв’ю газеті "День" заявив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає EcoTown.

"Буде облаштована сучасна сортувальна лінія, яка дозволить заробляти інвесторам на цінних компонентах вилучених з твердих побутових відходів. Фракція органіки, яка у Дніпрі становить 25-30% відсотків в залежності від сезону, перероблятиметься в анаеробному біореакторі і вироблятиметься біогаз, який піде на продаж або спалюватиметься на установці для генерації електроенергії", - зазначив Філатов.

Реалізація проекту дозволить у Дніпрі щорічно переробляти до 200 тисяч тонн сміття.

Сміттєпереробний завод та комплекс з реактором можуть запрацювати у Дніпрі вже через рік-два, прогнозує Філатов.

"Пропозиції щодо утилізації сміття приходять у середньому раз на тиждень: на цьому тижні були канадці, раніше приїжджали китайці, йдуть перемовини з японською зовнішньоекономічною компанією. Але у практичній площині можна говорити лише про англійців, з якими ми реально можемо вийти на фінішну пряму: за місяць досягнемо домовленостей і визначимо правову форму співпраці, ще чотири місяці піде на проектування, рік - на будівництво", - додав мер Дніпра.

Згідно з попередніми підрахунками, проект повинен окупитися протягом 10 років.

"Англійська компанія планує заробляти на цьому проекті до 4 млн доларів на рік. Сьогодні ми ведемо перемовини, аби наші комунальні підприємства, які експлуатують полігон, могли претендувати на частку в прибутку - від 10 до 15%", - додав він.