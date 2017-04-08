НБУ ввів нові єдині вимоги до інкасації коштів

Правління НБУ 31 березня прийняло постанову №29 "Про затвердження інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні".

Про це повідомляє FinClub з посиланням на повідомлення НБУ.

"Прийняття постанови обумовлене необхідністю уточнення вимог по організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, а також створення оновленого регуляторного акту, норми якого будуть поширюватися на банки і юридичних осіб, які надають послуги банкам по інкасації на підставі відповідної ліцензії НБУ", - йдеться в повідомленні .

Регулятор заявляє, що встановлення єдиних вимог до порядку організації та здійснення інкасації коштів та перевезення цінностей підрозділами інкасації банків як банків, так і підрозділами інкасації юридичних осіб, сприятиме впровадженню прозорої діяльності на ринку надання банкам послуг з інкасації.

Даною постановою передбачається:

- встановити для підрозділів інкасації банків та юридичних осіб, які отримали від НБУ відповідну ліцензію, єдині вимоги і єдиний порядок здійснення діяльності на ринку надання банкам послуг з інкасації;

- уточнити вимоги щодо наявності ділової репутації керівника підрозділу інкасації банку;

- дозволити банкам використовувати не тільки власний оперативний автотранспорт, але і орендований (з терміном оренди не менше 1 року) або придбаний в фінансовий лізинг, як це було встановлено для юридичних осіб;

- скоротити кількість супроводжуючих документів для придбання оперативного автотранспорту;

- встановити граничний термін експлуатації панцерованого автотранспорту 1, 2 класу захисту згідно ДСТУ 3975-2000 до 1 січня 2020 року;

- врегулювати обсяги цінностей, які інкасуються і перевозяться в зв'язку з ростом рівня мінімальної заробітної плати;

- врегулювати інші питання, пов'язані з удосконаленням організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.