НБУ просить правоохоронців захистити банки з російським капіталом

Національний банк закликав правоохоронні органи забезпечити безперебійну роботу відділень банків відповідно до законодавства і не допустити фізичної дестабілізації функціонування банківської системи.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"Ми звертаємо увагу правоохоронних органів на численні протиправні дії в країні військово-політичного угрупування "Національний корпус", яке систематично дестабілізує роботу банків із державним російським капіталом та блокує нормальний доступ українців до своїх коштів", - повідомляє прес-служба.

"З наступного тижня, 10 квітня, очікуються подальші акції Національного корпусу, зокрема фізичне блокування діяльності банківських установ із російським капіталом, а зараз тривають заклики до громадян забирати із них вклади", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, "такі заклики та поведінка є безвідповідальними, небезпечними та можуть заподіяти шкоди всій банківській системі".

"Радикально та агресивно налаштовані учасники подібних акцій не є експертами у банківській справі, тож не можуть давати професійних оцінок і визначати подальшу долю тих чи інших банківських установ", - повідомляє регулятор.

"Подібні дестабілізуючі дії щодо функціонування банківської системи суперечать тим зобов’язанням, які взяла на себе наша країна, підписавши Лист про наміри від 29 березня 2017 року з МВФ", – заявила голова НБУ Валерія Гонтарева з приводу погроз щодо блокування банків.

"Подібні дії можуть призвести не тільки до погіршення інвестиційного клімату, але й до втрати громадянами своїх вкладів і припинення стабільної роботи всієї банківської системи", - заявила Гонтарева.

Раніше "Національний корпус" заявив, що планує "фізично зупинити" діяльність російських банків на території України.

Економічна правда