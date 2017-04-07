НБУ відніс банк Грановського до категорії неплатоспроможних

7 квітня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАТ "Фінбанк" до категорії неплатоспроможних.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"За результатами діагностичного обстеження "Фінбанк", проведеного станом на 1 квітня 2016 року, правління НБУ у жовтні 2016 року затвердило необхідний обсяг докапіталізації банку. "Фінбанк" подало до Нацбанку програму капіталізації, яка передбачала виконання низки заходів з метою докапіталізації банку, але станом на 1 квітня ці заходи не виконані", - йдеться у повідомленні.

"Таким чином, ПАТ "Фінбанк" не забезпечило подання до Національного банку реалістичної програми капіталізації. Також "Фінбанк" не подало у визначені строки НБУ план заходів щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ щодо операцій з пов’язаними з банком особами", - повідомляє прес-служба.

Як наголошується, невжиття банком та акціонерами "Фінбанку" запланованих заходів призвело до погіршення його фінансового стану.

"Зокрема, непогашення позичальниками заборгованості за кредитами спричинило необхідність доформування резервів під кредитні ризики, що призвело до збитків та зменшення розміру регулятивного капіталу", - повідомляє НБУ.

"Капітал банку набув від’ємного значення "-" 320 млн гривень. Це, у свою чергу, спричинило порушення економічних нормативів. Також непогашення позичальниками заборгованості за кредитами призвело до неспроможності "Фінбанк" виконувати зобов’язання перед вкладниками та кредиторами", - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, у зв’язку із невизначеністю щодо можливих напрямів і джерел подальшої капіталізації акціонерами "Фінбанку" було прийнято рішення про ліквідацію банку та подано відповідний пакет документів до Національного банку.

"Національний банк повідомив банк про неможливість погодження ліквідації "Фінбанку" за рішенням його власників у зв’язку з невідповідністю обраних голови та членів ліквідаційної комісії вимогам законодавства", - йдеться у повідомленні.

Власниками істотної участі в банку є український бізнесмен Олександр Грановський (79.66%).

Економічна правда