Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті Приватбанку до "C" з "Ca" і повідомило, що відкличе його.

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зниження рейтингу переважно відображає очікування Moody's, що власники єврооблігацій Приватбанку зазнають значних збитків відповідно до категорії рейтингу "C", оскільки єврооблігації банку потрапили під bail-in і були конвертовані в капітал в рамках процесу рекапіталізації банку", - йдеться в повідомленні.

Moody`s уточнює, що мова йде про єврооблігації банку на суму 595 млн доларів при обсязі операції bail-in в 29,4 млрд, або 1,08 млрд доларів.

Агентство також вказує, що ця рейтингова дія не торкнулася базової оцінки кредитоспроможності фінустанови (BCA) і скоригованої BCA, рейтинги депозитів і рейтинги ризику контрагента.

Нагадаємо, минулого року Приватбанк став найбільш збитковим українським банком з показником 135,31 млрд грн.

100% акцій Приватбанку належить державі.