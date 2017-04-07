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Агентство Moody's знизило рейтинг Приватбанку

П'ятниця, 7 квітня 2017, 17:52

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті Приватбанку до "C" з "Ca" і повідомило, що відкличе його.

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зниження рейтингу переважно відображає очікування Moody's, що власники єврооблігацій Приватбанку зазнають значних збитків відповідно до категорії рейтингу "C", оскільки єврооблігації банку потрапили під bail-in і були конвертовані в капітал в рамках процесу рекапіталізації банку", - йдеться в повідомленні.

Moody`s уточнює, що мова йде про єврооблігації банку на суму 595 млн доларів при обсязі операції bail-in в 29,4 млрд, або 1,08 млрд доларів.

Агентство також вказує, що ця рейтингова дія не торкнулася базової оцінки кредитоспроможності фінустанови (BCA) і скоригованої BCA, рейтинги депозитів і рейтинги ризику контрагента.

Нагадаємо, минулого року Приватбанк став найбільш збитковим українським банком з показником 135,31 млрд грн.

100% акцій Приватбанку належить державі.

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Приватбанк Moody's
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