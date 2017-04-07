Офіційний курс гривні зміцнився на 5 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 7 квітня на 5 копійок до 27,10 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,90 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,8019 гривні.

Нагадаємо, 6 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 16:59 встановилися на рівні 27,01-27,05 гривні за долар.

Економічна правда