Офіційний курс гривні зміцнився на 5 копійок
П'ятниця, 7 квітня 2017, 11:01
Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 7 квітня на 5 копійок до 27,10 гривні за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,90 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,8019 гривні.
Нагадаємо, 6 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 16:59 встановилися на рівні 27,01-27,05 гривні за долар.
Економічна правда
powered by lun.ua
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.