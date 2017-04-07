Повторний запуск Falcon 9 дозволив SpaceX вдвічі скоротити витрати

Підготовка першого ступеня Falcon 9 до повторного запуску обійшлася SpaceX більш ніж в два рази дешевше, ніж виробництво нового ступеня.

Про це заявила президент SpaceX Гвінн Шотвелл, передає SpaceNews.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск стверджував, що перші ступені Falcon 9 можуть бути використані до двадцяти разів і зазначав, що за допомогою повторно використаної Falcon 9 виведення супутників на орбіту може стати на 30 відсотків дешевшим у порівнянні з використанням інших сучасних ракет-носіїв.

Виступаючи на космічному симпозіумі, Шотвелл не назвала точних цифр, проте дала приблизну інформацію про реальну економію з урахуванням ремонтно-відновлювальних робіт, проведених для підготовки першого ступеня до повторного запуску.

За словами президента SpaceX, витрати на ці роботи були "істотно меншими, ніж половина вартості нового першого ступеня".

Нагадаємо, SpaceX здійснила перший в історії успішний повторний запуск ракети-носія Falcon 9 у космос.