РФ втратить 30 мільйонів доларів через заборону російських ліків в Україні

Російські фармкомпанії зазнають збитків в 30 мільйонів доларів (1,7 мільярда рублів), якщо Україна закриє свій ринок для медикаментів з Росії.

Про це повідомляє РБК-Росія.

Російські фармацевтичні виробники втратять від 27 до 30 млн доларів в 2017 році, якщо Україна введе санкції на російські медикаменти, зазначили аналітики компанії RNC Pharma.

Український ринок є значущим для російських виробників і становить 7,7% від загального обсягу вітчизняного експорту ліків.

У попередні роки обсяг медикаментів був більше – 42 мільйони доларів в 2015 році і 48 мільонів доларів в 2014 році. У 2013 році російські виробники поставили препаратів на 46 мільйонів доларів.

У 2017 році експорт в Україну може скласти близько 27 до 30 млн доларів, порахували експерти RNC Pharma.

При цьому, видання відзначає, що російськи поставки на ринок самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", навпаки, зростають.

У 2014 році в "ДНР" і "ЛНР" завезли медикаментів приблизно на 124 тис доларів, в 2015 році - вже на 48 млн доларів, а в 2016 - на 97 млн доларів.

На думку директора з розвитку RNC Pharma Миколи Беспалова, в 2017 році поставки складуть 120-140 млн доларів.

Нагадаємо, що в кінці березня 2017 в.о. Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Міністерство охорони здоров'я України планує заборонити в країні реєстрацію та продаж російських ліків.