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Гонтарева звернулася до поліції через хуліганів під будинком

Четвер, 6 квітня 2017, 18:49

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у зв'язку з псуванням майна глави Національного банку Валерії Гонтаревої.

Про це "Українським Новинам" повідомив речник Головного управління Нацполіції в Київській області Микола Жукович.

З його слів, кримінальне провадження відкрито за фактом, за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

При цьому Жукович повідомив, що Гонтарева не зверталася із заявою в поліцію області.

Відомство почало розслідувати інцидент, оскільки він спричинив суспільний резонанс.

Як відомо, в четвер під маєтком глави Національного банку пройшла акція протесту, в результаті якої було розмальовано паркан.

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