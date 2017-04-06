Гонтарева звернулася до поліції через хуліганів під будинком

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у зв'язку з псуванням майна глави Національного банку Валерії Гонтаревої.

Про це "Українським Новинам" повідомив речник Головного управління Нацполіції в Київській області Микола Жукович.

З його слів, кримінальне провадження відкрито за фактом, за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

При цьому Жукович повідомив, що Гонтарева не зверталася із заявою в поліцію області.

Відомство почало розслідувати інцидент, оскільки він спричинив суспільний резонанс.

Як відомо, в четвер під маєтком глави Національного банку пройшла акція протесту, в результаті якої було розмальовано паркан.