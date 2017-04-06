Гонтарева звернулася до поліції через хуліганів під будинком
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у зв'язку з псуванням майна глави Національного банку Валерії Гонтаревої.
Про це "Українським Новинам" повідомив речник Головного управління Нацполіції в Київській області Микола Жукович.
З його слів, кримінальне провадження відкрито за фактом, за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.
При цьому Жукович повідомив, що Гонтарева не зверталася із заявою в поліцію області.
Відомство почало розслідувати інцидент, оскільки він спричинив суспільний резонанс.
Як відомо, в четвер під маєтком глави Національного банку пройшла акція протесту, в результаті якої було розмальовано паркан.
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