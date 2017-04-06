Економічне зближення України з ЄС можливе при боротьбі з корупцією - МВФ

Зниження рівня корупції в Україні до середнього рівня по ЄС надало б можливість підвищити подушне ВВП країни до 2040 року до 50% від середньоєвропейського і на 20% вище теперішнього.

Таку економетричну модель представили експерти МВФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Отримані результати свідчать про те, що скорочення корупції може суттєво сприяти прискоренню економічного зближення з Європейським союзом", – наголошується в дослідженні МВФ, оприлюдненому в рамках третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.

Згідно з ним, відсутність боротьби з корупцією в Україні до 2040 року подушного ВВП досягне лише 30% від середньоєвропейського.

Як приклади скорочення відставання від ЄС вони наводять Польщу, Румунію та Латвію, які у 1992 році починали свій перехід з аналогічного українському рівня ВВП на душу населення, але відтоді пішли далеко вперед.

"Три країни не займають особливого місця за показниками боротьби з корупцією в ЄС, але є хорошим еталоном, оскільки вони мали такий самий рівень ВВП на душу населення на початку переходу до ринкової економіки..., а в 2015 році в середньому ВВП на душу населення в них утричі вище, ніж в Україні", – констатує МВФ.