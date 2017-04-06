У Генпрокуратурі підтверджують обшуки у Рибалки

Генеральна прокуратура України здійснює обшуки на низці об'єктів, пов'язаних із діяльністю корпорації S.Group.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтверджуємо факт проведення обшуків на низці об'єктів, пов'язаних із корпорацією S.Group", - повідомили агентству в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Раніше з посиланням на прес-службу депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки повідомлялося, що в четвер правоохоронці здійснюють обшуки в офісах, в усіх філіях і на виробництвах великого українського виробника снеків - корпорації S.Group у Києві та Дніпрі.

У коментарі агентству речниця генпрокурора Лариса Сарган наголосила, що в цих діях працівників Генпрокуратури України немає політичного підґрунтя.

Нагадаємо, в лютому представники Генпрокуратури та СБУ вже проводили обшуки в офісі Дніпропетровського обласного осередку Радикальної партії та в центральному офісі корпорації S.Group.

Обшуки проводилися у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Останню справу відкрили 19 грудня 2016 року у ДФС Києва. За матеріалами справи, фірма "Снек Експорт" заплатила 1,6 млн доларів кіпрській компанії Lagrion Limited за використання торгових марок.

Йдеться про марки "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN". Правоохоронці припускають, що таким чином компанії з корпорації S. Group ухилилися від сплати податків.

Крім того, Генпрокуратура ще з березня 2014 року розслідує справу щодо засновника і посадових осіб S. Group, які у 2013-му ухилилися від сплати 8 млн гривень податків.

Раніше, Рибалка заявляв, що його торгові марки зареєстровані за кордоном для уникнення рейдерських атак.