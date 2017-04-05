НАБУ взялося за формулу "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".

Про це йдеться у відповіді НАБУ на звернення народного депутата Віктора Чумака.

"За результатами збору та узагальнення інформації щодо формування НКРЕ вартості електроенергії за формулою "Роттердам+" 24 березня НАБУ розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Нацкомісії, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться у документі.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Читатйте також: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди

Економічна правда