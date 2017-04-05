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Нацбанк послабив офіційний курс гривні

Середа, 5 квітня 2017, 09:35

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 квітня на 9 копійок до 27,11 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,88 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,7951 гривні.

Нагадаємо, 4 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 16:59 встановилися на рівні 27,11-27,15 гривні за долар.

Економічна правда

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