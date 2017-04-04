Рішення Лондонського суду по "боргу Януковича" не вплине на співпрацю України і МВФ

МВФ визнав відсутність впливу рішення суду Лондона за російським боргом на програму співпраці з Україною.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) визнала відсутність впливу на програму співпраці з Україною рішення Високого суду Лондона за позовом РФ щодо єврооблігацій на 3 млрд доларів, повідомляється в матеріалах Фонду.

У документах зазначено, що суд Лондона ухвалив прискорений розгляд позову РФ до України, але разом з тим вирішив заморозити виконання зазначеного рішення до наступного засідання, яке очікується в кінці травня. Суд також надав Україні право на апеляцію на вказане рішення.

"Таким чином, рішення суду Лондона не змінює висновку місії МВФ, що Україною були дотримані всі вимоги в рамках оновленої політики кредитування МВФ", - повідомляється в матеріалах МВФ.

У той же час в документі наголошується на необхідності подальших зусиль з боку України щодо врегулювання цієї ситуації для досягнення встановлених програмою співпраці цілей.

У свою чергу, глава місії МВФ в Україні Рон Ван Руден під час телефонної конференції у вівторок повідомив, що рада директорів буде проводити оцінку дотримання Україною вимог політики кредитування МВФ у всіх подальших переглядах програми співпраці EFF.

Як повідомлялося, Високий суд Лондона 29 березня ухвалив прискорений розгляд позову РФ до України про євробонди на 3 млрд доларів. В той же час в рішенні суду відсутнє остаточне рішення по суті спору. Крім того, в рішенні наголошується, що деякі пункти, які містяться в ньому потребують уточнення, і є багато важливих питань, з якими суд повинен розібратися.

Київ має намір оскаржувати рішення Високого суду Лондона. Суд дав дозвіл на подачу апеляції.

Крім цього, під час суду позивач підкреслив стандартну структуру транзакції по випуску єврооблігацій.

Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненою при незвичайних умовах.

Раніше Мінфін РФ відмовлявся обговорювати реструктуризацію єврооблігацій на загальних умовах, наполягаючи на суверенному, а не комерційному, характері боргу.

МВФ визнав суверенний характер боргу, але зберіг можливість продовження фінансування України, незважаючи на дефолт по цьому боргу.