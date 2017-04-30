Київ придбає 40 трамваїв за 2 мільярда

Комунальне підприємство Київпастранс оголосило тендер на закупівлю до кінця 2017 року 40 низькопідлогових трамвайних вагонів на очікувану суму 1,946 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно повідомлення на порталі ProZorro про проведення відповідних торгів, заявки на участь в них приймаються до 29 травня, аукціон буде проведено 4 червня.

Розмір мінімального кроку зниження ціни – 1%

Відповідно до тендерної документації, учасник тендеру повинен, зокрема, надати в числі документів аналогічний договір поставки трамвайних вагонів за будь-який період 2014-2016 років.

Згідно з техумовами, повністю низькопідлогові трамвайні вагони мають бути виготовлені не раніше 2017 року, бути мінімум трьохсекційними, мати не менш 60 місць для сидіння та місце для пасажирів на візках.

Нагадаємо, в жовтні минулого року КП "Київпастранс" уклало договір з українсько-німецьким СП Електронтранс (Львів) на закупівлю семи 30-метрових трамвайних вагонів з низьким рівнем підлоги на суму 183,75 млн грн за підсумками оголошеного в квітні тендеру.

Однак закупівля також супроводжувалася оскарженнями в АМКУ і судових інстанціях.

Сьогодні два таких рухомі склади в Києві експлуатуються на лінії швидкісного трамваю. Раніше Київ також закуповував трамвайні вагони для швидкісної лінії у Татра-Південь.