Київ придбає 40 трамваїв за 2 мільярда
Комунальне підприємство Київпастранс оголосило тендер на закупівлю до кінця 2017 року 40 низькопідлогових трамвайних вагонів на очікувану суму 1,946 мільярда гривень.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно повідомлення на порталі ProZorro про проведення відповідних торгів, заявки на участь в них приймаються до 29 травня, аукціон буде проведено 4 червня.
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Відповідно до тендерної документації, учасник тендеру повинен, зокрема, надати в числі документів аналогічний договір поставки трамвайних вагонів за будь-який період 2014-2016 років.
Згідно з техумовами, повністю низькопідлогові трамвайні вагони мають бути виготовлені не раніше 2017 року, бути мінімум трьохсекційними, мати не менш 60 місць для сидіння та місце для пасажирів на візках.
Нагадаємо, в жовтні минулого року КП "Київпастранс" уклало договір з українсько-німецьким СП Електронтранс (Львів) на закупівлю семи 30-метрових трамвайних вагонів з низьким рівнем підлоги на суму 183,75 млн грн за підсумками оголошеного в квітні тендеру.
Однак закупівля також супроводжувалася оскарженнями в АМКУ і судових інстанціях.
Сьогодні два таких рухомі склади в Києві експлуатуються на лінії швидкісного трамваю. Раніше Київ також закуповував трамвайні вагони для швидкісної лінії у Татра-Південь.
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