Брати Дубневичи відкрили сонячну електростанцію на Львівщині

У Яворівському районі Львівщини 28 квітня відкрили першу чергу нової електростанції Озерна, потужністю 9,9 МВт.

Про це повідомляє Zahid.net

Власниками нового об’єкту є ТзОВ Ліг Агро, яку пов’язують з народними депутатами Ярославом та Богданом Дубневичами. Вони також були присутні на відкритті.

За словами директора ЛігАгро Олександра Гирича, електростанція розміщується на території 14,62 га. На ній встановлено 37 500 фотоелектричних модулів JASolar, китайського виробництва.

Очікується, що електростанція вироблятиме близько 11 000 000 кВт/год на рік.

Компанія продаватиме електроенергію за зеленим тарифом держпідприємству Енергоринок.

Вартість будівництва Озерної склала понад 10 млн доларів. Кошти залучили від латвійського Балтінвест Холдингу.

В майбутньому власники бізнесу планують ввести в експлуатацію ще дві черги електростанції. Відомо, що компанія взяла у довготермінову оренду земельну ділянку у Залузької сільради, площею 41,7 га.

Як відомо, низка пов’язаних із Дубневичами людей працює на керівних посадах в "Укрзалізниці", компанії, пов'язані з братами, виграють мільйонні тендери на УЗ.

Брати Дубневичі вказали в своїх електронних деклараціях на двох - 700 мільйонів готівкою.

Нагадаємо, Укргазбанк почав надавати фізичним особам кредити на купівлю і встановлення "домашніх" сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів під 0,01% річних.