Комітет кредиторів "Центренерго" ініціював санацію компанії

Комітет кредиторів "Центренерго" на засіданні 27 квітня ухвалив рішення щодо доцільності введення процедури санації державної енергогенеруючої компанії.

Відповідну інформацію "Українським новинам" підтвердив арбітражний керуючий "Центренерго" Євген Луговський.

"27 квітня комітет кредиторів насправді вирішив, що наступною процедурою в банкрутстві "Центренерго" буде процедура санації. Комітет кредиторів тепер може звернутися в суд з такою заявою", - зазначив він.

Зі слів Луговського, комітет кредиторів складається з 3 юридичних осіб.

"Це три юридичні особи, називати їх я б не хотів", - додав він.

Арбітражний керуючий зазначив, що сумарні підтверджені кредиторські вимоги до "Центренерго" становлять 136 млн гривень, ще 20 млн гривень оскаржуються в судах.

Справу про банкрутство "Центренерго" було відкрито Господарським судом Києва ще 9 лютого 2004 року за заявою ДП "Ровенькиантрацит".

В 2015 році активно проводилася скупка прав вимоги боргу з "Центренерго" компаніями "Легіст-Інвест" і "Баланс Груп".

За даними ЗМІ, контрольні голоси в комітеті кредиторів належать компаніям, що входять у сферу впливу екс-депутата Верховної Ради й екс-голови правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитра Крючкова.

Як повідомлялося, Фонд держмайна планує провести приватизацію "Центренерго" в 2017 році.

"Центренерго" за даними співрозмовників "Української правди" входить в орбіту впливу Ігоря Кононенка. У серпні 2016 року заступником голови наглядової ради "Центренерго" був призначений Олександр Візір, який працював помічником Кононенка.

Сам Кононенко заперечує будь-яку причетність до неформального кураторства "Центренерго".

В 2016 році "Центренерго", за МСФЗ, збільшила чистий прибуток в 17,7 разу з 21,856 млн гривень до 386,687 млн гривень.

До складу "Центренерго" входять 3 ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

На ТЕС компанії встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175 до 800 МВт, з яких 18 блоків - вугільні, а 5 призначені для використання газомазутного палива.

78,289% акцій компаній належить державі в особі Фонду державного майна.