МЗС та "Нафтогаз" виплатили 10 мільйонів за боротьбу у судах з РФ

Міністерство закордонних справ та НАК "Нафтогаз України" за минулі два роки виплатили американській юридичній компанії Covington&Burling більше 10 млн доларів за консультації та юридичний супровід справ у міжнародних судах у суперечках з Росією.

Про це пише DT.UA.

МЗС України почало співпрацю з Covington&Burling ще у 2015 році. Тоді для захисту інтересів України у суперечці з Росією щодо тлумачення і застосування Угоди між КМУ та урядом РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій (1998) держзакупівля послуг компанії склала 0,3 млн доларів. Потім було підписано ще одну угоду, без уточнення справи.

"Згідно з документами, які має DT.UA, у 2015 р. за договором із МЗС Covington&Burling сплатили за виконані роботи 1 077 108 дол. США. У 2016 р. сума виплат за договорами з МЗС становила 2 829 723 дол.", - йдеться в статті.

В свою чергу, НАК "Нафтогаз України" у грудні минулого року провів за переговорною процедурою закупівлю юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України за позовом в Міжнародний трибунал ООН з морського права. Перемогла Covington&Burling. Сума договору склала 6,31 млн доларів, а термін його дії - до 31 грудня 2017 року.

"Таким чином, тільки наведені тут суми, сплачені одній компанії, залученій МЗС і НАК "Нафтогаз" за надання схожих послуг, становлять за два роки більше 10 млн дол.

Відомо також, що у бюджеті України на 2017 р. передбачено 152,2 млн грн (проти 107,7 млн у 2016 р.) на юридичний супровід вирішення спорів із РФ, пов'язаних із порушенням її зобов'язань за міжнародними договорами України", - підсумовує автор.



Як відомо, 19 квітня Міжнародний суд ООН (Гаага) вирішив, що "принаймні частина аргументів України підпадають під юрисдикцію prima facie суду" – і він має право на запобіжні заходи.

Суд відмовив у тимчасових заходах проти РФ за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму, мотивувавши це тим, що Україна не довела "умисність перерахування коштів" для бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які воюють на сході України.

Водночас Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом про захист національних меншин у Криму – і зобов’язав Росію утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу та поновиленням освіти українською мовою.

Українська правда