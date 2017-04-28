Всі розділи
Укр / Рус

МЗС та "Нафтогаз" виплатили 10 мільйонів за боротьбу у судах з РФ

П'ятниця, 28 квітня 2017, 15:36

Міністерство закордонних справ та НАК "Нафтогаз України" за минулі два роки виплатили американській юридичній компанії Covington&Burling більше 10 млн доларів за консультації та юридичний супровід справ у міжнародних судах у суперечках з Росією.

Про це пише DT.UA.

МЗС України почало співпрацю з Covington&Burling ще у 2015 році. Тоді для захисту інтересів України у суперечці з Росією щодо тлумачення і застосування Угоди між КМУ та урядом РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій (1998) держзакупівля послуг компанії склала 0,3 млн доларів. Потім було підписано ще одну угоду, без уточнення справи.

"Згідно з документами, які має DT.UA, у 2015 р. за договором із МЗС Covington&Burling сплатили за виконані роботи 1 077 108 дол. США. У 2016 р. сума виплат за договорами з МЗС становила 2 829 723 дол.", - йдеться в статті.

В свою чергу, НАК "Нафтогаз України" у грудні минулого року провів за переговорною процедурою закупівлю юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України за позовом в Міжнародний трибунал ООН з морського права. Перемогла Covington&Burling. Сума договору склала 6,31 млн доларів, а термін його дії - до 31 грудня 2017 року.

"Таким чином, тільки наведені тут суми, сплачені одній компанії, залученій МЗС і НАК "Нафтогаз" за надання схожих послуг, становлять за два роки більше 10 млн дол.

Відомо також, що у бюджеті України на 2017 р. передбачено 152,2 млн грн (проти 107,7 млн у 2016 р.) на юридичний супровід вирішення спорів із РФ, пов'язаних із порушенням її зобов'язань за міжнародними договорами України", - підсумовує автор.

Як відомо, 19 квітня Міжнародний суд ООН (Гаага) вирішив, що "принаймні частина аргументів України підпадають під юрисдикцію prima facie суду" – і він має право на запобіжні заходи.

Суд відмовив у тимчасових заходах проти РФ за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму, мотивувавши це тим, що Україна не довела "умисність перерахування коштів" для бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які воюють на сході України.

Водночас Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом про захист національних меншин у Криму – і зобов’язав Росію утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу та поновиленням освіти українською мовою.

Українська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Нафтогаз
Матеріали за темою
Газпром збільшив вимоги до Нафтогазу до 37 мільярдів доларів 27 квітня 2017, 10:58
Нафтогаз виплатить державі 13 мільярдів гривень дивідендів 26 квітня 2017, 14:24
Наглядову раду "Нафтогазу" очолив Пол Уорвік 24 квітня 2017, 17:15
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті