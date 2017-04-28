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ЄБРР виступає за призначення головою НБУ Лавренчука

П'ятниця, 28 квітня 2017, 15:16

Європейський банк реконструкції й розвитку виступає за призначення керівником Національного банку голови правління Райффайзен банку Аваль Володимира Лавренчука.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи й Кавказу Франсіс Маліж у коментарі для агентства Reuters заявив про підтримку Володимира Лавренчука, якщо підтвердиться інформація про його можливе призначення на посаду голови НБУ.

Лавренчука також підтримує екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, що назвав його "гарним хлопцем".

Яценюк вважає, що Нацбанк повинен очолювати професійний банкір, а не політик.

Нещодавно Лавренчук привселюдно заявив, що готовий очолити НБУ, "коли настане час". Наразі Лавренчук вважається одним з головних претендентів на посаду голови НБУ.

Серед інших кандидатів розглядається голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко, власник ТАСкомбанку Сергій Тігіпко, голова ради Національної асоціації банків України й старший радник Альфа-банку (Україна) Роман Шпек.

Володимир Лавренчук займає посаду голови правління Райффайзен банку Аваль з 2005 року.

Як повідомлялося, 10 квітня Гонтарева повідомила, що з 10 травня вона залишає посаду голови НБУ.

Вона вже написала відповідну заяву про звільнення й очікує на якнайшвидше задоволення її президентом і Верховною Радою.

Також вона подала Президентові 4 кандидатури на цю посаду.

Гонтарева очікує, що наступним головою НБУ стане технократ і професіонал.

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