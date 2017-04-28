Офіційний курс гривні зміцнився

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 28 квітня на 3 копійки до 26,55 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,89 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6605 гривні.

Нагадаємо, на 27 квітня Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 26,58 гривні за долар.

Економічна правда