МАУ вперше за три роки отримала прибуток

Авіакомпанія МАУ в 2016 році отримала майже 400 мільйонів гривень чистого прибутку.

Про це йдеться в річному звіті компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Liga.net.

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України в 2016 р отримала 387,88 млн гривень чистого прибутку, проти 504,92 млн гривень чистого збитку в 2015 р.

Чистий дохід МАУ в 2016 р склав 17,83 млрд гривень, збільшившись на 36%. Для порівняння: в 2015 р чистий дохід авіакомпанії зріс на 91% - до 13,13 млрд гривень.

Нагадаємо, МАУ ввела обов'язкову вимогу про надання пасажирами персональних даних на етапі оформлення квитка.