Всі розділи
Укр / Рус

МАУ вперше за три роки отримала прибуток

Четвер, 27 квітня 2017, 20:35

Авіакомпанія МАУ в 2016 році отримала майже 400 мільйонів гривень чистого прибутку.

Про це йдеться в річному звіті компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Liga.net.

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України в 2016 р отримала 387,88 млн гривень чистого прибутку, проти 504,92 млн гривень чистого збитку в 2015 р.

Чистий дохід МАУ в 2016 р склав 17,83 млрд гривень, збільшившись на 36%. Для порівняння: в 2015 р чистий дохід авіакомпанії зріс на 91% - до 13,13 млрд гривень.

Нагадаємо, МАУ ввела обов'язкову вимогу про надання пасажирами персональних даних на етапі оформлення квитка.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

авіа компанії
Матеріали за темою
Авіакомпанія Pegasus відкриє додаткові рейси до Харкова 25 квітня 2017, 19:50
Одна з найкращих авіакомпаній світу літатиме до Києва 24 квітня 2017, 16:02
United Airlines поверне гроші за квитки всім пасажирам скандального рейсу 13 квітня 2017, 11:06
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті