Ще один банк вирішив самоліквідуватися

Банк "Фінансовий партнер" заявив про те, що планує припинити банківську діяльність.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає FinClub.

Відповідне питання буде винесено на порядок денний зборів акціонерів банку 7 червня.

Банк "Фінансовий партнер" планує розглянути питання припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Крім того, фінустанова розгляне і затвердить план припинення здійснення банківської діяльності.

Нагадаємо, до середини червня всі банки повинні збільшити статутний капітал до 200 млн гривень, а в даний час статутний капітал банку "Фінансовий партнер" становить 125 млн гривень.

Раніше НБУ запропонував дрібним банкам, які не зможуть докапіталізуватися, самоліквідуватися за спрощеною процедурою.