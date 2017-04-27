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Ще один банк вирішив самоліквідуватися

Четвер, 27 квітня 2017, 19:48

Банк "Фінансовий партнер" заявив про те, що планує припинити банківську діяльність.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає FinClub.

Відповідне питання буде винесено на порядок денний зборів акціонерів банку 7 червня.

Банк "Фінансовий партнер" планує розглянути питання припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Крім того, фінустанова розгляне і затвердить план припинення здійснення банківської діяльності.

Нагадаємо, до середини червня всі банки повинні збільшити статутний капітал до 200 млн гривень, а в даний час статутний капітал банку "Фінансовий партнер" становить 125 млн гривень.

Раніше НБУ запропонував дрібним банкам, які не зможуть докапіталізуватися, самоліквідуватися за спрощеною процедурою.

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