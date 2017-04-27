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НБУ пропонує маленьким банкам добровільно піти з ринку

Четвер, 27 квітня 2017, 12:05

Банки, які не в змозі докапіталізуватися, можуть добровільно здати з ліцензію.

Про це заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю порталу "Мінфін".

"Всього залишилося близько 34 банків, які поки не докапіталізувалися до цієї суми (200 мільйонів гривень статутного капіталу - ЕП). Критичних з них 13 - все це в основному дуже дрібні банки", - повідомила Рожкова

"Ми зустрічалися з власниками цих банків і радили їм або переглянути свої бізнес-моделі або подумати про добровільну відмову від статусу банку. Рік тому вони запевняли нас, що у них є плани з розвитку, але за цей час так нічого і не змінилося. Який сенс вкладати додаткові гроші в банк, якщо він не дає "вихлопу" бізнесу?", - заявила вона.

Рожкова пропонує власникам маленьких банків шукати альтернативу.

"Можна стати фінансовою компанією, яких зараз і так існує дуже багато. Колишні банки на їх фоні матимуть дуже суттєву перевагу у вигляді технологічної бази і наявності капіталу. Можна здати банківську ліцензію, але при цьому залишити собі валютообмін, платіжні системи та навіть за рахунок власного капіталу займатися кредитуванням", - резюмувала заступниця голови НБУ.

Економічна правда

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