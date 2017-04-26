У Мінсоцполітики пояснили, як отримати зекономлену субсидію

Для отримання зекономленої суми субсидії необхідно буде з 1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

"Урядовий проект монетизації зекономлених субсидій передбачає грошову виплату енергоощадним родинам еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно буде з 1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.

"Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення", - повідомляє прес-служба.

"Відкриття рахунку в банку, як і вибір самої уповноваженої банківської установи, через які проводяться виплати соціальних допомог та пенсій, здійснюється субсидіантом самостійно. На момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути уже відкритим", - наголосили в Мінсоцполітики.

Як відомо, Кабінет міністрів 26 квітня прийняв рішення провести цьогоріч монетизацію частини зекономлених субсидій.

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що вже до вересня родини, що зекономили Україні гроші по субсидіях на газ й електроенергію, отримають від держави до 700 гривень компенсації.

Економічна правда