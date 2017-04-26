Петро Димінський вийшов з групи WOG

Петро Димінський Фото - ZIK

Львівський бізнесмен, власник ФК "Карпати" та телеканалу "ZiK" Петро Димінський вийшов із співзасновників мережі WOG.

Про це йдеться в статті на "Економічній правді" "АЗС "Порошенко", або Як нафтовий бізнес команди Януковича заживе "по-новому"".

Як зазначається, вихід Димінського ознаменувався зміною компанії, що управляє цими заправками: в лютому 2017 на місце ТОВ "ВОГ Ритейл" (ЄДРПОУ 37821544), в якому Димінському опосередковано належало 25%, прийшло ТОВ "ВОГ Рітейл" (ЄДРПОУ 38740702). Зараз її контролюють Степан Івахів, Сергій Лагур і діти загиблого Ігоря Єремєєва - Роман і Софія.

"За внутрішньою акціонерною угодою, особа, що вирішила продати свою частку, зобов'язаний запропонувати її до викупу партнерам. Петро Петрович вирішив вийти, інші викупити його пакет не відмовилися", - заявило ЕП джерело в групі.

Цю інформацію ЕП підтвердив СЕО WOG Сергій Корецький.

"В кінці минулого року Петро Петрович Димінський вийшов зі складу учасників компанії ВОГ. Це було його рішення. Розмова про це (про вихід Димінського - ЕП) йшла всередині групи ще при живому Ігорі Єремеєві", - сказав Корецький.

Також, за даними ЕП, Димінський вийшов тільки з нафтового бізнесу групи компаній "Континіум".

Континіум — холдингова компанія, яка координує низку бізнес-проектів в Україні. Створена у 1992 році Ігорем Єремеєвим та Степаном Івахівим.

Мережа АЗС під брендом WOG, що входить до групи компаній Континіум, є найбільшою в країні і налічує понад 500 комплексів у всіх областях, а також 32 нафтобази. Окрім компанії WOG, туди входять також компанії "КОМО", ЗАТ "Галичина", гіпермаркет "Там Там" та ряд інших активів.

Петро Димінський – колишній народний депутат від "Нашої України", один із найвпливовіших бізнесменів Львівщини. У 90-х роках був бізнес-партнером міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. Останні десять років відійшов від активної політичної діяльності та багато часу приділяє футбольному клубу "Карпати", почесним президентом якого є. Димінський – власник львівського телеканалу ZiK. Forbes у 2015 році оцінив його статки у $103 млн.

Степан Івахів – народний депутат України, депутатська група "Воля народу", один із засновників групи компаній "Континіум", найближчий соратник Ігоря Єремєєва. Forbes у 2015 році оцінив статки Івахіва у $93 млн.

Сергій Лагур – бізнесмен, один із колишніх акціонерів банку "Надра" та член його спостережної ради, президент Федерації тенісу України. Forbes у 2015 році оцінив статки Лагура у $93 млн.