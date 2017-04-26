В окупованому Криму заборонили будівництво

В окупованому Росією Криму введений мораторій на капітальне будівництво до 2018 року.

Про це повідомляє "Комерсант".

Введення мораторію пояснюють перевіркою документації. Так звана "влада Криму" обіцяє, що перевірки займуть місяць, але відомства, які будуть їх проводити, дізналися про мораторій лише після публікації документа.

Повідомляється, що ряд забудовників вже зіткнулися з труднощами і чекають колапсу в галузі і судів через збитки. Банки вже почали припиняти кредитування проектів, а роботу на кримських будівництвах можуть втратити кілька тисяч будівельників.

Заборона вводиться в Алушті, Євпаторії, Керчі, Судаку, Саках, Феодосії, Ялті, Сімферополі та шести районах Криму.

Самопроголошений "прем’єр-міністр Криму" Сергій Аксьонов так пояснив своє рішення: "Рівень хаотичної забудови без документації вийшов за всі допустимі межі".

У прес-службі "мінбуду Криму" повідомили, що розпорядження про мораторій побачили лише на офіційному сайті і подробиць не знають.

Економічна правда