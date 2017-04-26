Uber пообіцяла літаюче таксі вже у 2020 році

Компанія Uber планує до 2020 року провести випробування "літаючого таксі".

Про це повідомляє Reuters.

Випробування пройдуть у Дубаї та американському Далласі. Працювати в якості таксі "літаючі автомобілі", за планами, почнуть з 2023 року. Це дозволить скоротити час поїздки по місту з 30 хвилин до 5.

Розробку літаючого таксі в компанії назвали наступним кроком для Uber.

"Ми працюємо, щоб в реальності можна було натиснути кнопку і полетіти", – заявили в Uber.

Технічною розробкою займуться партнери, з якими Uber вже уклав контакти. Мова йде про Aurora Flight Sciences, Bell Helicopter, ChargePoint, Embraer, Mooney і Pipistrel Aircraft.

Крім того, для роботи над проектом Uber запросив колишнього інженера NASA Марка Мура.

Нагадаємо, компанія Uber надала своїм користувачам у США можливість замовляти таксі з автопілотом.

Економічна правда