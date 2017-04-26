ГПУ підозрює одного з найбільших забудовників в несплаті податків

Компанії, пов'язані з одним із найбільших забудовників житлової нерухомості в Києві Ліко-Холдинг екс-регіонала Ігоря Лисова, підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Про це стало відомо з постанови Печерського суду Києва від 12 квітня 2017 року, пише видання Перша інстанція.

Як зазначається, Генпрокуратура розслідує справу за фактом ухилення від сплати податків з 17 березня 2017 року.

Згідно з судовими матеріалами КУА Ліко-Інвест, один з найбільших забудовників житлової нерухомості в Києві у своєму управлінні має п'ять пайових і один корпоративний інвестиційний фонд із загальним обсягом емісії цінних паперів номінальною вартістю 4,9 млрд гривень.

За версією слідства, менеджери КУА Ліко-Інвест і посібники, з метою ухилення від сплати податків, організували схему виведення коштів на офшорні підприємства, конвертації безготівкових коштів у готівку та їх легалізації, отриманих в ході будівництва нерухомості та продажу квартир. Компанія перераховувала гроші на розрахункові рахунки фірми Фондові технології України за купівлю цінних паперів.

Слідчий в судовому засіданні просив надати доступ до документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для встановлення наявності або відсутності фактів господарських відносин між низкою компаній.

Клопотання судом задоволено.

Нагадаємо, що у 2015 році Генпрокуратура отримала доступ до документів компанії Ліко-Холдинг Ігоря Лисова у рамках іншого розслідування — про заволодіння топ-менеджментом забудовника інвестицій громадян в будівництво житлових будинків на суму понад 250 млн гривень.

Один з розслідуваних епізодів злочину був пов'язаний з виведенням 50 млн гривень, вкладених інвесторами у житлове будівництво, на кіпрську Falcon Business Иnvest Systems Limited. Гроші перераховувалися за кордон під виглядом дивідендів, отриманих від КУА Ліко-Інвест, в 2013-2015 роках.