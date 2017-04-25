Киянина, заарештованого за інтернет-прізвисько, випустили під домашній арешт

Печерський суд Києва відпустив під домашній арешт киянина Антона Тимохіна, якого правоохоронці звинуватили в крадіжці 6 млн євро у інтернет-користувачів.

Про це ЕП повідомила дружина Антона Тимохіна Марина.

За її словами, на засіданні адвокати виступили за переведення Тимохіна під домашній арешт, прокуратура заперечень не мала.

"Були впевнені, що все погано. Минуло вже півроку, при цьому немає ніяких прямих доказів винності. Запобіжний захід змінено на утримання під домашнім арештом на строк до 2 травня. Потім прокуратура знову буде подавати клопотання про продовження домашнього арешту", - заявив адвокат Тимохіна.

"У середу одягнуть браслет, ближче до обіду буде вдома. Моя думка, що чекали документи від німців і не виявили доказів щодо вини чоловіка", - зазначила дружина Антона Тимохіна Марина.

Раніше ЕП описувала історію Тимохіна, якого заарештували за те, що його інтернет-псевдонім і частина адреси електронної пошти збігаються з псевдонімом хакера, якого розшукує прокуратура ФРН за крадіжку 6 млн євро у інтернет-користувачів.

Детальніше про цю історію можна прочитати за посиланням.

Економічна правда