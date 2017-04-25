Приватбанк з травня знизить ставки за депозитами

З початку травня на ринку депозитів фізичних осіб триватиме зниження базових ставок за вкладами як у валюті, так і в гривні в середньому на 0,5–1%.

Про це повідомив керівник роздрібного бізнесу банку Олексій Шабан, передає прес-служба фінустанови.

"Зниження облікової ставки Національного банку та зміцнення ринкових тенденцій на зниження вартості позикових ресурсів дають можливість Приватбанку продовжити з початку травня зниження ставок за депозитами як в гривні, так і у валюті", - зазначив Шабан.

"Це, в свою чергу, буде сприяти розвитку кредитування за рахунок більш доступних відсоткових ставок за кредитами для стимулювання зростання економіки. У кінці квітня вкладники ще можуть розмістити гроші за "старими" ставками"", - додав він.

Як повідомили у прес-службі, з 4 травня за депозитними договорами фізичних осіб у банку максимальна процентна ставка в гривні становитиме 16,3% річних, у доларах – 5% річних, а в євро вклади приноситимуть не більше 3% річних.

Як відомо, правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 13% річних з 14 квітня.

Нагадаємо, 21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Економічна правда